Twitter mavi tik Türkiye fiyatı ne kadar? Elon Musk duyurmuştu, detaylar belli oldu

Twitter'daki mavi tık uygulamasında yeni dönem başladı. Elon Musk’ın satın almasından sonra radikal değişikliklerin yaşandığı Twitter'da artık isteyen herkes belirli bir ücret karşılığında mavi tik alabiliyor. Elon Musk’ın söz konusu mavi tıkın aylık ödemeler karşılığında ücretlendirileceğini duyurmasının ardından tepkiler peş peşe gelmiş, ancak geri adım atılmamıştı.

TWİTTER MAVİ TİK TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Yeni uygulama başlarken Twitter mavi tik Türkiye fiyatı d araştırılıyor. Peki, Twitter mavi tik nasıl alınır? Mavi tık Türkiye fiyatı ne kadar?

Twitter Blue fiyatı ABD’de 8 dolar olarak belirlenmişti. Doğrulanmış hesap rozeti almak için ayda 110 TL ödemeniz gerekiyor. Bu parayı her ay düzenli ödemek gerektiğini unutmamalısınız.

TWİTTER MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Eski kurallarda mavi tik almak için hesabınızın onaylanmış olması gerekiyordu. Yeni hesaplarda olduğu gibi bu hesapların da mavi tiki koruması için aylık ödemesi yapması gerekecek.

Twitter'daki mavi Onay rozeti, kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir.

