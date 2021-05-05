Twitter Scroll'u satın aldı

Twitter'ın abonelik hizmeti planları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şirket, abonelik hizmeti planlarının akışa uygun bir şekilde ilerlemesi için yeni satın alımlar da gerçekleştiriyor. Görünüşe göre Twitter'ın Scroll'u satın almasının nedeni de bu.

TWITTER, SCROLL'U SATIN ALDI

Twitter, haber sitelerini reklamsız olarak takip etmeyi sağlayan ve sadece içeriği okumaya odaklanan Scroll’u satın aldığını açıkladı. Satın alım işleminin ne kadarlık bir ücret ile gerçekleştiği açıklanmadı. Vox, Rolling Stone, BuzzFeed ve bir dizi yerel gazete ile halihazırda ortaklıkları bulunan Scroll ise abonelerine reklamları, pop-up'ları ve diğer detayları göstermiyor ve sadece makalelere odaklanmalarına izin veriyor.

Twitter'a göre Scroll ile çalışan yayıncılar, bir sayfa üzerinden geleneksel reklamlardan elde edeceklerinden daha fazla gelir elde edebilir.

Mikroblog sitesi ayrıca, Scroll'u yeni bir abonelik sisteminin bir parçası olarak değerlendirmeyi planladıklarını belirtti.

