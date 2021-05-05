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Twitter Scroll'u satın aldı

05.05.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, reklamsız haber içeriği sunmasıyla tanınan Scroll'u satın aldığını duyurdu. Popüler mikroblog sitesi, yapılan açıklamaya göre yeni abonelik sistemine Scroll'u da eklemeyi planlıyor.

Twitter Scroll'u satın aldı

Twitter'ın abonelik hizmeti planları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şirket, abonelik hizmeti planlarının akışa uygun bir şekilde ilerlemesi için yeni satın alımlar da gerçekleştiriyor. Görünüşe göre Twitter'ın Scroll'u satın almasının nedeni de bu.

TWITTER, SCROLL'U SATIN ALDI

Twitter, haber sitelerini reklamsız olarak takip etmeyi sağlayan ve sadece içeriği okumaya odaklanan Scroll’u satın aldığını açıkladı. Satın alım işleminin ne kadarlık bir ücret ile gerçekleştiği açıklanmadı. Vox, Rolling Stone, BuzzFeed ve bir dizi yerel gazete ile halihazırda ortaklıkları bulunan Scroll ise abonelerine reklamları, pop-up'ları ve diğer detayları göstermiyor ve sadece makalelere odaklanmalarına izin veriyor.

Twitter Scroll

Twitter'a göre Scroll ile çalışan yayıncılar, bir sayfa üzerinden geleneksel reklamlardan elde edeceklerinden daha fazla gelir elde edebilir.

Twitter'dan kullanıcı sayısı başarısıTwitter'dan kullanıcı sayısı başarısı

Mikroblog sitesi ayrıca, Scroll'u yeni bir abonelik sisteminin bir parçası olarak değerlendirmeyi planladıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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