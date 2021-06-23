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Twitter yeni özellikleri ile para kazandıracak! Başvurular başladı

23.06.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'dan para kazanmayı amaçlayan Super Follows (Süper Takip) ve biletli Spaces özelliği için önemli bir adım geldi. Popüler mikroblog sitesi, her iki özelliği de ilk deneyenlerden biri olmak isteyenler için başvuruları açtı.

Twitter yeni özellikleri ile para kazandıracak! Başvurular başladı

Twitter'ın para kazanmak ve para kazandırmak adına son zamanlarda önemli bazı adımlar attığını gördük. Türkiye fiyatı App Store sayfası ile ortaya çıkan Twitter Blue, Super Follows (Süper Takip) ve en son gündeme gelen biletli Spaces bu anlamda bir çırpıda sayabildiklerimizden. Şimdi Twitter, kullanıcıların Twitter'dan para kazanmasını sağlayacak iki özelliği Super Follows ve biletli Spaces için önemli bir duyuru yaptı.

TWITTER'DAN PARA KAZANDIRACAK İKİ ÖZELLİK

Twitter'ın duyurusuna göre biletli Spaces, Twitter'da izleyicilerin para karşılığı giriş yapabileceği özel ses odaları kurmalarını sağlayacak. Biletli Spaces odası için 1 dolar ila 999 dolar arası bir bilet fiyatı belirlenebilecek. Bilet karşılığı girilebilecek bu özel odaya 100 kişi veya sadece 5 kişi davet edilebilecek.

Biletli Spaces

Super Follows ise aylık abonelik karşılığında, YouTube'daki "Katıl" butonu gibi, ekstra içerik sunarak aylık gelir elde edilmesine yardımcı olacak. Super Follows'un aylık fiyatı 2,99 dolar, 4,99 dolar veya 9,99 dolar olarak belirlenebilecek.

Super Follows

BİLETLİ SPACES VE SUPER FOLLOWS'TAN KOMİSYON

Spaces bilet satın alımlarından ve Super Follows aboneliklerinden elde edilen gelirin yüzde 97'si kullanıcının kendisine ait olacak. Twitter ise yüzde 3 komisyon alacak. Ancak her iki üründe de 50 bin dolar kazanç barajı geçildiğinde Twitter'ın komisyon oranı yüzde 20'ye yükselecek.

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BAŞVURULAR AÇILDI

Twitter, her iki özelliği ilk olarak deneyecek ve geri bildirimlerini paylaşacak küçük bir grup arıyor. Fakat şimdilik başvurular yalnızca ABD'deki kişilere açılmış durumda.

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