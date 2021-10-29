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Uber'den "50 bin Tesla" adımı

29.10.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’deki en büyük otomobil pazarı olan Kaliforniya eyaleti, Uber ve Lyft gibi araç çağırma şirketleri için 2030 yılına kadar filolarının yüzde 90’ının elektrikli olmasını şart koşan kurallar koydu. Uber ise Tesla araçlar konusunda somut bir adım attı.

Uber'den "50 bin Tesla" adımı

Uber ve Hertz, 2016‘dan beri böyle bir program üzerinde birlikte çalışırken, kendi aracına sahip olmayan sürücülere uzun süredir araba kiralama fırsatı sunuyorlar. Şimdi ise Uber, Tesla'dan 100 bin araç alan Hertz ile anlaşarak sürücülerine 50 bin Tesla aracı sağlayacak.

TESLA MODEL 3 KİRALAYABİLECEKLER

1 Kasım’dan itibaren ise Los Angeles, San Francisco, San Diego ve Washington DC’de yaşayan Uber sürücüleri, bakım ve sigorta dahil olmak üzere haftada 334 dolar karşılığında Hertz aracılığıyla Tesla Model 3 kiralayabilir. Uber, program devam ederken haftalık oranın 299 dolara veya daha düşük bir seviyeye düşeceğini söylüyor.

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Program, 2023 yılına kadar 50.000 Tesla’nın tamamını Uber’in platformunda bulundurma hedefi taşıyor. Sürücülerin Tesla kiralamaya hak kazanabilmeleri için en az 4,7 yıldız derecesine sahip olmaları ve en az 150 seyahat tamamlamış olmaları gerekiyor. Sürücüler, şarj etmek için Tesla’nın Supercharger ağına erişiminin yanı sıra şarj istasyonu indirimine de sahip olacak.

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