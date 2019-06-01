HABER

Uber kararı, havalimanı taksicilerini sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 13:30 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi otoritenin duruşu Uber'in çekilmesine yol açmıştır" - "Uberciler, şu anda siyasi otoritenin önüne çıkarak, 'Mağdur olduk.' diye feryat ediyorlar. Halbuki mağdur olan taksici esnafıdır. Hiç hakları olmadığı halde taksicilerin ekmeğini çalmışlar ve mağdur etmişlerdir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, Uber'in İstanbul'daki XL araç taşımacılığıyla ilgili faaliyetlerini durmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi otoritenin duruşu Uber'in çekilmesine yol açmıştır." dedi.

Can, İstanbul Havalimanı'ndaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, alınan kararın taksicileri sevindirdiğini söyledi.

Bu kararın ardından bazı endişelerinin devam ettiğini belirten Can, "Uber bugün çekildi ama yarın tekrar geri gelebilir veya başka bir firma aplikasyon veya dijital uygulama ile çağrı sistemleri üzerinden geri gelebilir. Onun için biz kanunlarla bunun tamamen yok edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Korsan taşımacılığın yüzde 100 önlenmesi için kanun çıkarılmasının önemine işaret eden Can, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi otoritenin duruşu Uber'in çekilmesine yol açmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eski Başbakanımıza, İstanbul Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. Uber ile 5 yıldır mücadele ediyoruz. Uber, 5 yıldır taksici esnafını mağdur etmiştir. Onların ekmeğini çalmıştır. Onları son derece sıkıntıya sokmuştur. Uberciler, şu anda siyasi otoritenin önüne çıkarak, 'Mağdur olduk.' diye feryat ediyorlar. Halbuki mağdur olan taksici esnafıdır. Hiç hakları olmadığı halde taksicilerin ekmeğini çalmışlar ve mağdur etmişlerdir. Uber'de yolcuların memnuniyeti dijital aplikasyon üstündeki denetimlerden kaynaklanıyordu. Biz İstanbul Havalimanı taksicileri olarak, şu anda bu sisteme geçmek üzereyiz. Çok yakın zamanda sistem çalışacak."

Fahrettin Can, taksiye binen yolcunun yeni sistem sayesinde şoförün adını görebileceğini, farklı yol alternatiflerinin ücreti ve dakikası belirtilerek yolculara tercihler sunulacağını kaydetti.

Yolculuğun bitiminde taksi şoförüne puan verebileceğini dile getiren Can, bu anketlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kendileri tarafından titizlikle değerlendirileceğini kaydetti.

Can, İTaksi'ye entegre edilecek bu sistemin İstanbul'da yayılacağına inandığını kaydederek, "Şu an 800 araçla İstanbul Havalimanı'nda çalışıyoruz. Çok yakında genel kurulumuz ve İGA'nın isteği ve arz talep doğrultusunda bunu bine çıkaracağız." dedi.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Seyir halinde kamyon alev alev yandıSeyir halinde kamyon alev alev yandı
Jeotermal kokusuna karşı lavanta diktilerJeotermal kokusuna karşı lavanta diktiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi Başkanı Fahrettin Can Recep Tayyip Erdoğan Uber

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halı saha yüzünden tartışmışlardı... O savcının görev yeri değişti

O savcının görev yeri değişti!

Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafikte son durum

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.