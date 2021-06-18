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Üç arkadaş kafa kafaya verip üretti! Suda gidebiliyor

18.06.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'da üç arkadaş kafa kafaya vererek suda gidebilen araba yaptı. Mucitler, şimdiye kadar 12 araba ürettiklerini ve satışa hazır olduklarını söylüyorlar. Fiyatlar ise özelliklere bağlı olarak değişiyor.

Üç arkadaş kafa kafaya verip üretti! Suda gidebiliyor

Suda gidebilen araba fikri artık hayal olmaktan çıktı. Mısır'da üç arkadaş bir araya gelerek kendi suda gidebilen arabalarını tasarladı.

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Üç Mısırlı arkadaşın ürettiği şu anda 12 araç var. Üstelik üç arkadaş, arabaların satışı için hazır olduklarını söylüyorlar.

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YURT DIŞINDA YAPMAK İSTEMİŞ

Arabanın mucitlerinden biri olan Karim Amin Reuters'e verdiği demeçte, "Eskiden Mısır dışında yaşarken, bu projeyi yapmak ve ardından Mısır'a getirmek istiyordum" dedi.

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Daha sonra arkadaşı Al Manshawi ile konuştuğunu söyleyen Amin, beyin fırtınası yaptıklarını ve bu aracı Mısır'da üretmeyi planladıklarını aktardı.

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"Mısır'da gerçekten iyi kaynaklar bulduk ve arabayı ürettik" diyen Amin, arabanın tamamen Mısırlılar tarafından, Mısır'da ve Mısır kaynaklarıyla yapıldığını söyledi.

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Amin'in dediğine göre arabanın sadece motoru Japonya üretimi.

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PEKİ FİYATI NE KADAR?

Suda giden aracın fiyatı özelliğine bağlı olarak değişiyor.

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Fiyatlar, 10 bin dolar ile 44 bin dolar arasında.

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