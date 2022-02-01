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Üç aylar hangi tesbihler çekilir? Hangi zikir ve dualar okunur? Üç aylar başlangıcı oruç kaç gün tutulur?

01.02.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre; yarın Ramazan ayının habercisi olan üç aylar başlıyor. Üç aylarda tesbih çekmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Peki Üç aylar hangi tesbihler çekilir? Hangi zikir ve dualar okunur? Üç aylar başlangıcı oruç kaç gün tutulur? Detaylar haberimizde...

Üç aylar hangi tesbihler çekilir? Hangi zikir ve dualar okunur? Üç aylar başlangıcı oruç kaç gün tutulur?

Üç aylar tesbihleri ve zikirleri Ramazan ayının habercisi olan üç ayların başlayacak olması sebebiyle araştırılıyor. Diyanet'in internet sitesinde paylaştığı 2022 yılı dini günler takvimine göre yarın üç ayların ilk ayı Recep ayının ilk günü. Bu kapsamda Üç aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? Tesbih çekmeye nasıl başlanır? Üç aylar başlangıcı oruç kaç gün tutulur? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Recep ayının ilk gününde yapılması gerekenleri sizler için derledik.

Üç aylar hangi tesbihler çekilir? Oruç kaç gün tutulur?

ÜÇ AYLAR HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Recep ayı'nın ilk günü iki rekat nafile namazı kılınarak günahların affı istenir. 111 kere 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diyerek İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e salat-ü selam getirilir. Ardından da 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

Üç aylar hangi tesbihler çekilir? Oruç kaç gün tutulur?

ÜÇ AYLAR HANGİ ZİKİR VE DUALAR OKUNUR?

10 gün boyunca 100 kere Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum, takip eden 10 günde 100 kere Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed ve geriye kalan son 10 günde ise 100 kere Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim söylenir.

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.

13,14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerifeyi yerine getirdiklerinden hastalıklardan şifa bulur.

Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.

Üç aylar hangi tesbihler çekilir? Oruç kaç gün tutulur?

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI ORUÇ KAÇ GÜN TUTULUR?

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Muhammed'in diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında bildirilmektedir.

Dolayısıyla Recep ve Şaban aylarında aralıksız olarak oruç tutulmamalıdır. Bu durumun dinî bir dayanağı yoktur. Öte yandan oruç tutmak isteyen kişinin, sağlığı el veriyorsa bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

2022 Recep ayı orucu ne zaman tutulur? Üç aylar orucu kaç gün, hangi gün tutulur?2022 Recep ayı orucu ne zaman tutulur? Üç aylar orucu kaç gün, hangi gün tutulur?


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Oruç
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