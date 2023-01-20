Üç aylar ne zaman? Diyanet İşeri Başkanlığı açıkladı! İşte 2023 Üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi...

Üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi birçok kişi tarafından arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere; Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, İslam alemi için ayrı bir öneme sahiptir. Çok sayıda vatandaş bu süreci ibadetlerle değerlendirecek. İşte, 2023 Üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi...
Üç Aylar bu yıl, 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç Aylar İslam alemi için ayrı bir öneme sahiptir.
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günüdür.
23 OCAK-2023 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 OCAK-2023 PERŞEMBE REGAİP KANDİLİ
17 ŞUBAT-2023 CUMA MİRAC KANDİLİ
06 MART-2023 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ
23 MART-2023 PERŞEMBE RAMAZAN BAŞLANGICI
17 NİSAN-2023 PAZARTESİ KADİR GECESİ
20 NİSAN-2023 PERŞEMBE AREFE
21 NİSAN-2023 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)
22 NİSAN -2023 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)
23 NİSAN -2023 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)
27 HAZİRAN-2023 SALI AREFE
28 HAZİRAN -2023 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (1. Gün)
29 HAZİRAN -2023 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (2. Gün)
30 HAZİRAN -2023 CUMA KURBAN BAYRAMI (3. Gün)
01 TEMMUZ -2023 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (4. Gün)
19 TEMMUZ-2023 ÇARŞAMBA HİCRİ YILBAŞI
28 TEMMUZ -2023 CUMA AŞURE GÜNÜ
26 EYLÜL -2023 SALI MEVLİD KANDİLİ