Üç aylar ne zaman? Diyanet İşeri Başkanlığı açıkladı! İşte 2023 Üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi...

Üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi birçok kişi tarafından arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere; Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, İslam alemi için ayrı bir öneme sahiptir. Çok sayıda vatandaş bu süreci ibadetlerle değerlendirecek. İşte, 2023 Üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç Aylar bu yıl, 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç Aylar İslam alemi için ayrı bir öneme sahiptir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günüdür.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 OCAK-2023 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 OCAK-2023 PERŞEMBE REGAİP KANDİLİ

17 ŞUBAT-2023 CUMA MİRAC KANDİLİ

06 MART-2023 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ

23 MART-2023 PERŞEMBE RAMAZAN BAŞLANGICI

17 NİSAN-2023 PAZARTESİ KADİR GECESİ

20 NİSAN-2023 PERŞEMBE AREFE

21 NİSAN-2023 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)

22 NİSAN -2023 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)

23 NİSAN -2023 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)

27 HAZİRAN-2023 SALI AREFE

28 HAZİRAN -2023 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (1. Gün)

29 HAZİRAN -2023 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (2. Gün)

30 HAZİRAN -2023 CUMA KURBAN BAYRAMI (3. Gün)

01 TEMMUZ -2023 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (4. Gün)

19 TEMMUZ-2023 ÇARŞAMBA HİCRİ YILBAŞI

28 TEMMUZ -2023 CUMA AŞURE GÜNÜ

26 EYLÜL -2023 SALI MEVLİD KANDİLİ



