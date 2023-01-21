İslam dünyasında her yıl manevi bir iklimin hüküm sürdüğü ve ramazan bayramıyla sona eren üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda çeşitli ibadetler yerine getirilecek. Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? 3 aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

ÜÇ AYLAR TESBİHİNE NASIL BAŞLANIR?

3 aylarda samimiyetle günahların affı istenip Allah rızası için 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' esması zikredilerek tesbih çekilebilir.

ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER

3 aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

3 aylar tesbihinde Ramazan Bayramı’na yakın günlerde 90 bin kelime-i tevhid "La ilahe İllallah" tesbih çekilir.

Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

Şabanayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'

Ramazan ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'

Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç Aylar; Recep, Şâban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden bir tabirdir.

ÜÇ AYLAR’IN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, başka bir hadis-i şeriflerinde ise; “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Kenzu’l-Ummal, XII/310) buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.



