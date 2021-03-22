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  4. Uçağa binerken defalarca kez düşen Biden hakkında açıklama: Rüzgar yüzünden

Uçağa binerken defalarca kez düşen Biden hakkında açıklama: Rüzgar yüzünden

22.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray tarafından ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak merdivenlerinde düşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, Biden'ın 'rüzgar yüzünden' düştüğü belirtildi.

Uçağa binerken defalarca kez düşen Biden hakkında açıklama: Rüzgar yüzünden

ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün uçağa binerken merdivenlerde üç kez tökezlemesi ve en sonuncusunda yere kapaklanmasının ardından, Beyaz Saray tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, 78 yaşındaki ülkenin en yaşlı başkanı olan Biden'ın yere düşmesinin nedeninin rüzgar olduğu kaydedildi.

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Açıklamada, rüzgar ile merdivenlerdeki halıların hareket ettiği ve Biden'ın da takıldığı belirtildi.

TRUMP'IN OĞUNDAN VİDEOLU YANIT

Öte yandan, Donald Trump Jr. da, Biden'ın düşmesiyle iligli olarak Twitter hesabından paylaştığı videoda "Rüzgar değildi" dedi.

Trump Jr. Donald Trump'ın golf oynarken vurduğu topun Biden'a çarpıp düşürdüğü bir kurgu video paylaştı.

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Joe Biden

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