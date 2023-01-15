Uçağa fenerlerle işaret verdiler, paketler tek tek atıldı: Kırklareli'de milyonlarca liralık 'Escobar' sevkiyatı! Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Zehir tacirlerinin Türkiye'ye uyuşturucu sokabilmek için başvurmadığı yol kullanmıyor. Kırklareli sınırında denenen yöntem ise akıllara uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ı getirdi. Gece saatlerinde ışıkları kapalı uçağa fenerlerle işaret yapan uyuşturucu tacirlerine uçaktan paketler birer birer atıldı. Ancak güvenlik güçleri bu anlarda teyakkuzdaydı. 13 milyon TL değerindeki uyuşturucu sevkiyatı önlenirken 4 kişi tutuklandı. İşte filmleri aratmayan olayın ayrıntıları...

IŞIKLARI KAPATIP ALÇAK UÇUŞ YAPTI

Zehir tacirleri Türkiye'ye uyuşturucu sokmak için ünlü uyuşturucu baronu Escobar'ın yöntemini kullandı. ATV'de yer alan habere göre; gece saatlerinde Bulgaristan'dan havalanan uyuşturucu yüklü uçak radara yakalanmamak için alçak uçuş yapıyordu. Dikkat çekmesin diye ışıkları da kapatılmıştı.

'FENERLİ' İŞARET

Uçak Kırklareli sınırına geldiğinde uyuşturucu satırları uçağa fenerlerle işaret verdi, uyuşturucu paketleri tek tek aşağı atıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Ünlü uyuşturucu baronu Escobar'ın yöntemini kullanan çete üyeleri farkında değildi ama güvenlik güçleri olup biteni saniye saniye izliyordu.

Paketleri araçlarına yükleyen zehir tacirleri kaçmak üzereyken yakalandı.

HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada 13 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

3'ü Bulgaristan vatandaşı 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

