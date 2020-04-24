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'Uçak biletlerinin yarısı bizden' çağrısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 16:42 | Son Güncelleme

Sicilya, koronavirüs karantinasının ardından yabancı turistleri yeniden seyahate ikna edebilmek için oldukça cazip bir teklif sundu: Uçak biletlerinin yarısı, otel faturalarının üçte biri karşılanacak, müze girişleri ise ücretsiz olacak.

'Uçak biletlerinin yarısı bizden' çağrısı!

İtalya’ya bağlı Sicilya adası, salgın nedeniyle yaşanan durgunluğu karantina sonrası alacağı önlemlerle aşmayı hedefliyor.

Turistleri tekrar adaya çekmek isteyen bölgesel yönetim, uçak biletlerinin yarısını ve her üç günlük konaklamanın bir gecesini karşılamayı planlıyor. Ayrıca müzelere ve arkeolojik alanlara girişler de ücretsiz olacak.

Yetkililer bu plan için 50 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.

İtalya’da gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 13’ünü turizm gelirleri oluşturuyor ve halihazırda turizm sektörünün Mart-nisan döneminde yaklaşık 1 milyar euro kayba uğradığı tahmin ediliyor.

Karantinanın 4 Mayıs’ta sona ermesini dört gözle bekleyen yetkililer sektörü tekrar canlandırmanın yollarını arıyor. Ancak sosyal mesafe kurallarının plajlarda sürmesi bekleniyor.

ABD’nin ardından salgından en fazla etkilenen ikinci ülke olan İtalya’da şimdiye kadar 25 bin 549 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 189 bin 973’e ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
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