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Uçak seferleri başladı mı? İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlar devam ediyor mu?

25.01.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde ve İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok konuda aksaklık yaşandı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda uçuşların saat 00.00'a kadar ertelendiği duyurmuştu. Peki 25 Ocak'ta uçak seferleri başladı mı? İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlar devam ediyor mu? İşte son durum...

Uçak seferleri başladı mı? İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlar devam ediyor mu?

Yoğun kar yağışı yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken E-5 ve otobanlarda sorunlar meydana geldi vee vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Olumsuzlukların ardından uçak seferleri de durduruldu. Peki uçak seferleri başladı mı?

UÇAK SEFERLERİ BAŞLADI MI?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda uçuşların saat 00.00'a kadar ertelendiğini açıklamıştı.

THY Genel Müdürü Ekşi ayrıca saat 13.00'te uçuşların başlayacağını duyurmuştu. Havalimanında kar temizleme çalışmaları ise halen devam ediyor. İGA'dan yapılan açıklamada, Venezuela'nın başkenti Karakas'a ilk uçuşun gerçekleştiği ifade edildi.

Türk Havayolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yapmış olduğu açıklamada, "İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur" şeklinde konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEFERLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı'nı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, "Uçuş güvenliği sebebiyle geçici süreliğine durdurulan seferlerimiz, Karakas (Venezuela) ile başlamış olup Houston (ABD) ile devam edecektir. Sabır ve anlayış gösteren tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'na bir pistin uçuşlara başlamasının sonrasında ilk uçak iniş yaptı. Kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının sonrasında saat 12.00 itibariyle bir pist, açıldı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Karakas-İstanbul uçağı saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Bu arada THY, bugün saat 00.00'a kadar İstanbul Havalimanı'ndan bütün tarifeli seferlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Uçuşları iptal olan yolcular ise karar sonrası İstanbul Havalimanı'nda bulunan bilet değişikliği yapmak için, bilet satış ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdular.

SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER SÜRÜYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Sabiha Gökçen Havalimanımız’da 24 Ocak'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle, uçak seferlerinin aksamaması için HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü koordinasyonunda, tüm ilgili birim personelimiz tarafından 7/24 esası ile kar ve buzla mücadele çalışmaları gece boyunca aralıksız olarak sürdürülmüştür” denildi.

Yine açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Bu kapsamda 75 personel, 40 kar temizleme aracı ve ekipmanı ile hava tarafında pist, apron ve taksiyolları ile beraber kara tarafını da operasyona hazır halde tutmak için imkanlarını seferber etmiş ve uçuş operasyonlarının devamlılığı sağlanmıştır. Gerektiğinde hemen çalışmaya hazır ekibimiz Perşembe akşamından itibaren meydanımızda dinlenme imkanları da sağlanmak üzere bulundurulmaktadır. Dün gece yarısı 02.30’da yolcu mağduriyetlerini önlemek amacı ile HEAŞ Yönetimi başkanlığında ilgili tüm havalimanı paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı ile hava yollarının yeniden tarife düzenlemeleri yapmalarına karar verilerek; yolcuların zamanından önce bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Bugün sabah 06.30 itibarıyle meydanımız açık olup, iniş ve kalkışlarımız kontrollü olarak devam etmektedir.”

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kar yağışı

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