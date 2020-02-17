Uçakların bıraktığı kontreyl izleri geleceğimizi kurtarabilir! Bakın nasıl...

Gökyüzünde süzülen bir uçağı görmüşsünüzdür. Bazen bu uçaklar arkalarında beyaz bir iz bırakarak ilerler. Kimi zaman bunun ne olduğunu başkasına sorduğunuza size uçağın boya bıraktığını ya da yakıt boşalttığını söyleyebilir. Fakat gerçek çok farklı. Gerçekte bu izler, kontreyl adı verilen bir tür buz bulutudur. Ne kadar güzel bir manzara ortaya çıkarıp, masum gibi dursalar da bu kontreyller aslında dünyamız için büyük tehlike saçıyor.

UÇAKLARIN KONTREYLLERİ DÜNYAMIZA ZARAR VERİYOR

Yapılan araştırmalar, kontreyl denilen bu izlerden kurtulduğumuzda doğanın doğal dengesinin sağlanmasının kolaylaşacağını ortaya koydu. Belirli bir süre havada asılı kalan kontreyl örnekleri, bir tür buz bulutu yarattığı için güneş ışınlarının önünü kesiyor. Önü kesilen güneş ışınları dünyaya ulaşamadığı için de doğanın dengesini bozan etmenlerden biri haline geliyor. Bu kontreyl izlerinden kurtulmamız oldukça şart gibi gözüküyor. Bunun için bir çözüm de var.

KONTREYL İÇİN ÇÖZÜM UÇUŞ ŞİRKETLERİ VE PİLOTLARA BAĞLI

Araştırmacılara göre kontreyl'lerden kurtulmanın en iyi çözümü pilotlardan geçiyor. Pilotlar, daha alçak irtifaya ya da daha yüksek irtifaya çıktıkları takdirde kontreyl kesiliyor. Havacılık otoriteleri, araştırmacıları dikkate alırsa doğanın dengesi ve doğal olarak bizim geleceğimiz için bir adım atılmış olacak. Fakat havacılık otoritelerinin kontreyl'dan kaçınmak için bir dizi önlemler alması işleri oldukça zorlaştırabilir. Bir başka çözüm ise Elon Musk gibi bir girişimcinin çıkıp, elektrik motorlu bir uçak üretmesi. Fakat anlaşılan o ki bunun gerçekleşmesi için önümüzde çok uzun yıllar var.

