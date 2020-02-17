HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Uçakların bıraktığı kontreyl izleri geleceğimizi kurtarabilir! Bakın nasıl...

Uçakların bıraktığı kontreyl izleri geleceğimizi kurtarabilir! Bakın nasıl...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Yeni bir araştırma, uçakların arkasında bıraktığı izlerin (kontreyl) doğaya zararlı olabileceğini ortaya koydu. Kontreyller üzerinde yapılan araştırmaya göre, bu izlerden kurtulduğumuzda doğanın dengesini sağlamak adına önemli gelişmeler kaydedilebilir.

Uçakların bıraktığı kontreyl izleri geleceğimizi kurtarabilir! Bakın nasıl...

Gökyüzünde süzülen bir uçağı görmüşsünüzdür. Bazen bu uçaklar arkalarında beyaz bir iz bırakarak ilerler. Kimi zaman bunun ne olduğunu başkasına sorduğunuza size uçağın boya bıraktığını ya da yakıt boşalttığını söyleyebilir. Fakat gerçek çok farklı. Gerçekte bu izler, kontreyl adı verilen bir tür buz bulutudur. Ne kadar güzel bir manzara ortaya çıkarıp, masum gibi dursalar da bu kontreyller aslında dünyamız için büyük tehlike saçıyor.

UÇAKLARIN KONTREYLLERİ DÜNYAMIZA ZARAR VERİYOR

Yapılan araştırmalar, kontreyl denilen bu izlerden kurtulduğumuzda doğanın doğal dengesinin sağlanmasının kolaylaşacağını ortaya koydu. Belirli bir süre havada asılı kalan kontreyl örnekleri, bir tür buz bulutu yarattığı için güneş ışınlarının önünü kesiyor. Önü kesilen güneş ışınları dünyaya ulaşamadığı için de doğanın dengesini bozan etmenlerden biri haline geliyor. Bu kontreyl izlerinden kurtulmamız oldukça şart gibi gözüküyor. Bunun için bir çözüm de var.

Uçak

KONTREYL İÇİN ÇÖZÜM UÇUŞ ŞİRKETLERİ VE PİLOTLARA BAĞLI

Araştırmacılara göre kontreyl'lerden kurtulmanın en iyi çözümü pilotlardan geçiyor. Pilotlar, daha alçak irtifaya ya da daha yüksek irtifaya çıktıkları takdirde kontreyl kesiliyor. Havacılık otoriteleri, araştırmacıları dikkate alırsa doğanın dengesi ve doğal olarak bizim geleceğimiz için bir adım atılmış olacak. Fakat havacılık otoritelerinin kontreyl'dan kaçınmak için bir dizi önlemler alması işleri oldukça zorlaştırabilir. Bir başka çözüm ise Elon Musk gibi bir girişimcinin çıkıp, elektrik motorlu bir uçak üretmesi. Fakat anlaşılan o ki bunun gerçekleşmesi için önümüzde çok uzun yıllar var.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte ideal kadın vücudu!İşte ideal kadın vücudu!
Huawei P40'ın kameraları Galaxy S20 Ultra'ya benzemeyecekHuawei P40'ın kameraları Galaxy S20 Ultra'ya benzemeyecek
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kontreyl uçak uçakların bıraktığı beyaz duman uçakların bıraktığı iz buz bulutu bilim

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihara kalkıştı

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihara kalkıştı

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

General Mobile'ın unutulan telefonu sonunda satışa çıktı!

General Mobile'ın unutulan telefonu sonunda satışa çıktı!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 Aston Martin Vantage Roadster sadece asfaltta hızlı değil!

2020 Aston Martin Vantage Roadster sadece asfaltta hızlı değil!

Huawei P40 ailesinin kameraları Galaxy S20 Ultra'dan çok farklı!

Huawei P40'ın kameraları Galaxy S20 Ultra'ya benzemeyecek

Google bir mesajlaşma uygulamasını daha yasakladı!

Google bir mesajlaşma uygulamasını daha yasakladı!

Instagram'ın CEO'su merak edilen o sorunun cevabını verdi!

Instagram'ın CEO'su merak edilen o sorunun cevabını verdi!

Samsung Galaxy Fold'un büyük sorunu Galaxy Z Flip'e de sıçradı!

Samsung Galaxy Fold'un büyük sorunu Galaxy Z Flip'e de sıçradı!

2020 ona da yaramadı: En parlak 11. yıldız Betelgeuse için kötü haber! Betelgeuse patlayacak mı?

2020 ona da yaramadı: En parlak 11. yıldızdan kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.