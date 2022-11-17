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  4. Uçakta bomba alarmı! İki yolcunun aralarındaki konuşması ekipleri harekete geçirdi

Uçakta bomba alarmı! İki yolcunun aralarındaki konuşması ekipleri harekete geçirdi

17.11.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır-Antalya seferini yapmaya hazırlanan uçaktan yapılan bomba alarmı, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. İki yolcunun, kendi aralarında 'Çantamızda bomba var' şeklinde konuşması ve başka bir yolcunun konuşulanları duyup ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri, havalimanında bekletilen uçakta arama yaptı. Yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Uçakta bomba alarmı! İki yolcunun aralarındaki konuşması ekipleri harekete geçirdi

Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan uçakta bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan SunExpress firmasına ait XQ7713 sayılı sefer uçağında iddiaya göre, iki yolcunun aralarında 'Çantamızda bomba var' konuşmasını duyan bir yolcu, dışarı çıkarak ihbarda bulundu.

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İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bekletilen uçakta arama yaptı. Yaklaşık 20 dakikada yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Panik içinde uçuşu bekleyen yolcular, aramanın tamamlanmasıyla uçağa alındı. (İHA)

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antalya Diyarbakır uçak bomba

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