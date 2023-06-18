HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uçakta kalp krizi geçiren 62 yaşındaki İngiliz yolcu hayatını kaybetti

Uçakta kalp krizi geçiren 62 yaşındaki İngiliz yolcu hayatını kaybetti

18.06.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları(THY)'nın New York-İstanbul seferini yapan uçağındaki yolculardan 62 yaşındaki İngiliz vatandaşı I.B., yolculuk sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Uçakta kalp krizi geçiren 62 yaşındaki İngiliz yolcu hayatını kaybetti

THY'nin TK02 sefer sayılı İstanbul seferini yapan TC-JJS kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçağı yerel saatle 21.10'da New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı.

Uçak, Atlas Okyanusu'nu geçtiği sırada yolculardan I.B., fenalaştı. İlk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken, aynı zamanda olay kaptan pilota da bildirildi. Pilotlar, İrlanda'nın Shannon şehrine acil inişe karar verdi. Ancak yolcunun hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine iniş iptal edilerek, uçak seferine devam etti.

TK02 sefer sayılı uçak, 13.45'de İstanbul Havalimanı'na indi. Bu sırada uçağın park pozisyonunda bir ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletildi. Hayatını kaybeden yolcu için savcının inceleme yapacağı, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ise cenazenin ülkesine gönderileceği öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
76 tanesini gazeteye sarmışlar: Yurt dışından korkunç kargo! 76 tanesini gazeteye sarmışlar: Yurt dışından korkunç kargo!
O ilçenin girişinde dikkat çeken tabela! 'İlimize hoş geldiniz'O ilçenin girişinde dikkat çeken tabela! 'İlimize hoş geldiniz'
"Aktif siyaseti bırakıyorum" Cem Uzan'dan dikkat çeken açıklama"Aktif siyaseti bırakıyorum" Cem Uzan'dan dikkat çeken açıklama
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi uçak

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

8 aylık bebeğini banyoda yıkarken kalbine yenik düştü

8 aylık bebeğini banyoda yıkarken kalbine yenik düştü

Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...

Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...

İzmir'de tüyleri diken diken eden vahşet!

İzmir'de tüyleri diken diken eden vahşet!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.