Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman sona erecek? MEB açıkladı!

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak edildi. Öte yandan şu an için başvuruda bulunmamış kişiler de başvuruların biteceği tarihi öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman sona erecek?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayından bu yana alınıyor. Bilindiği üzere başvuru tarihleri ilçeden ilçeye farklılık gösteriyor. Bu sebeple başvuruda bulunmak isteyen kişiler, bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden ücretli öğretmenlik ilanını incelemelidir.

2022 - 20223 EĞİTİM ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre; görevlendirmesi yapılan öğretmenlere kısa mesaj ya da e posta yoluyla bilgilendirme yapılacak.

Öte yandan bilgilendirme yapılan öğretmenlerden aşağıdaki belgeleri görevlendirildikleri Okul Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

İstenen belgeler:

Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)

Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (aslı ve fotokopisi)

Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi

Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)

Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

Sağlık Raporu (6 Aylık)

Bir adet fotoğraf

Varsa diğer sertifikalar

Varsa KPSS Sonuç Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

Ücretli öğretmenkik başvuru alımı e-Devlet'ten yapılıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

İşte ücretli öğretmenlik başvuru ekranı:

https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu

