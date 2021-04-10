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Ücretsiz patates soğan nereden alınır? İhtiyaç sahiplerine ücretsiz patates soğan yardımı

10.04.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates-soğan dağıtılacak. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından dağıtılacak olan ücretsiz patates ve kuru soğan yardımından faydalanmak isteyenler, başvurularını nereden yapacağını araştırmaya başladı. Peki, ücretsiz patates-soğan başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, ayrıntılar…

Ücretsiz patates soğan nereden alınır? İhtiyaç sahiplerine ücretsiz patates soğan yardımı

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından dağıtılacak olan ücretsiz patates ve kuru soğan yardımı başvurularının ne zaman ve nereden yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde ekonomik sıkıntılar çeken vatandaşlara gıda yardımı kapsamında yapılacak olan patates ve ücretsiz kuru soğan yardımı başvuruları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya internet üzerinden yapılabilecek. İşte, detaylar…

ÜCRETSİZ PATATES SOĞAN YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bir süre kapalı kalan restoran, kafe ve oteller patatas soğan alımı yapamadı. Çiftçilerin elinde kalan patates ve kuru soğanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ve kuru soğanın ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, kendilerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek, başvuruda bulunabilecek. Patates ve kuru soğan yardımı başvuruları aynı zamanda intenet üzerinden yapılabiliyor.

EN YAKIN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN


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