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Uçurumun kıyısında elinde sazla intihara kalkıştı, polis 5 saat sonra üzerine atlayarak durdurdu

28.05.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü noktada uçurumun kenarına gelen genç, eline aldığı sazla 5 saat polise ecel teri döktürdü. Bir türlü ikna olmayıp ölümün kıyısında saz çalmaya devam eden genç sonunda polis tarafından kurtarıldı.

Uçurumun kıyısında elinde sazla intihara kalkıştı, polis 5 saat sonra üzerine atlayarak durdurdu

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde gerçekleşti. Dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü Düden Parkı’nda, Serdar Ö. (33) isimli genç çevredeki vatandaşlara ‘gelin birlikte atlayalım’ diyerek şelaleye doğru yöneldi.

POLİSLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Durum üzerine vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polisler, genci sakinleştirmeye çalıştı. Serdar Ö., ikna çalışmalarına karşılık vermediği gibi sazını eline alarak, uçurumun kıyısına geçip onu ikna etmeye çalışan polislere arkasını döndü.

POLİS 5 SAAT SONRA ÜZERİNE ATLAYARAK DURDURDU

Akşam saatlerine kadar oturacağını, ardından şafak vakti yok olacağını söyleyen genç polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Deniz polisinin de denizden destek verdiği ikna operasyonunda 5. saatin sonunda ikna olmayan gencin üzerine atlayan polisler, genci kurtardı.

Öte yandan, polisin ikna çabaları sürerken çevredeki vatandaşlar intihar girişimini cep telefonlarından çekti. Bazı vatandaşlar ise Serdar Ö.’ye karşı öz çekim yaptı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis
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