Ucuz olduğu için alınan şarj aletleri telefonda kalıcı hasar bırakıyor

Sahte ve yan sanayi şarj aletleri, ucuz olmasıyla bilinirken vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Ancak telefon tamircileri sahte şarj aletlerinin telefonlara kalıcı hasarlar bırakabileceği konusunda uyarıyor. Eskişehir’de telefon tamirciliği yapan Mert Özsoy, sahte şarj aletlerinin telefonun ana kartının yanmasından bataryasının patlamasına kadar ciddi sorunlar çıkarabileceğini belirtti.

“TELEFON BATARYASINI PATLATABİLİR”

Konuyla ilgili konuşan telefon tamircisi Mert Özsoy, sahte şarj aletlerinin telefona verebileceği zararlardan bahsetti. Sahte ve orijinal şarj aletlerinin fiyatına da değinen Özsoy, “Orijinal şarj aletlerinde belirli bir akım ve direnç vardır. Prizden gelen yüksek akımı orijinal şarj aletleri sınırlayabilirken, sahte şarj aletlerinin dreci kaliteli olmadığı için bu akımı kontrol edemez. Fazla akım çektiği için telefonun ana kartı yanabilir, kameralar zarar görebilir ve telefon bataryasını patlatabilir. Sahte şarj aletlerinin satılıyor olması fiyatlardan dolayı. Orijinali 300 lira olan şarj aletinin çakması 25 lira olabiliyor. O yüzden vatandaşlar daha çok sahte şarj aletlerini tercih ediyor” diye konuştu.

İHA

