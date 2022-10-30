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'Ucuz otomobil' vaadiyle milyonlarca liralık vurgun! 'Sahte savcı' yakalandı

30.10.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sahte savcı yakayı ele verdi. Vatandaşlara kendisini 'Cumhuriyet Savcısı' olarak tanıtan kişi, sözde icradan ve gümrükten ucuz otomobil alabileceği vaadiyle 12 milyon TL dolandırıcılık yaptı. Yakalanan şüpheli R.G.'nin kullandığı kiralık otomobile siren ve çakar sistemi takıldığı tespit edildi.

'Ucuz otomobil' vaadiyle milyonlarca liralık vurgun! 'Sahte savcı' yakalandı

İstanbul'da bir kişi, kendisini 'Cumhuriyet Savcısı' olarak tanıtıp sözde icradan ve gümrükten ucuz otomobil alabileceği vaadiyle vatandaşları dolandırdı. 12 milyon TL'lik vurgun yapan sahte savcı, gelen şikayetler sonrası harekete geçen polis tarafından yakalandı. Şüpheli iddiaları reddederken yakalandığı otomobil içinde 1 milyon lira ile Hakimler Savcılar Kurulu amblemli cüzdan ile internet ortamında hazırlanmış kendisini savcı olarak tanıtmasını sağlayacak sahte belgeler ele geçirildi.

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MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikayetleri değerlendiren polis ekipleri kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir şüphelinin peşine düştü. Polise ifade veren mağdurlar, Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişinin kendilerine gümrük ya da icradan ucuz lüks otomobil alabileceğini vaat ederek milyonlarca lira dolandırdığını iddia etti.

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SAHTE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada takibe aldıkları şüpheliyi önceki gün kullandığı otomobilin içinde gözaltına aldı. Şüpheli R.G.'nin kullandığı kiralık otomobile siren ve çakar sistemi takıldığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada 1 milyon 30 bin lira bulundu. Ayrıca araçta yapılan aramada internet üzerinde hazırlanmış ve dolandıracağı kişileri ikna etmek amacıyla kullandığı değerlendirilen kendisini savcı olarak tanıtmaya yarayan sahte belgeler ele geçirildi.

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'KİMSEYİ DOLANDIRMADIM'

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin kendisini savcı olarak tanıttığını ancak kimseyi dolandırmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin başka dolandırıcılık olaylarına karışmış olma ihtimaline karşılık fotoğrafı ve bilgileri bütün adliyelere ve polis merkezlerine gönderildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Savcı

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