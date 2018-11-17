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Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 01:35 | Son Güncelleme

Gazeteci Uğur Dündar, Muharrem İnce ile özel görüşme yaptığını, İnce'nin kendisine çarpıcı açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Dündar, İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında Pazartesi günü yapılacak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Dündar'ın aktardığına göre, İnce, Kılıçdaroğlu'ndan eğilim yoklaması isteyecek.

Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladı

Gazeteci Uğur Dündar, Halk Arenası programında Muharrem İnce ile özel görüşme yaptığını, İnce'nin kendisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce’nin Pazartesi günü görüşeceklerini belirten Uğur Dündar, “Bu görüşmede Muharrem İnce ne söyleyecek? Şunu söyleyecek bana bu akşam açıkladı. Bir ön seçim var. Aday belirlemede ön seçim yapılabilmesi için hakim bulunması yargıyı temsilen bir yetkilinin orada olması gerekiyor. Onun bir süresi var 45-50 gün gibi… Ama eğilim yoklaması yapılırsa yani tabanın CHP üye ve delegelerinin kimi aday göstermek istedikleri öğrenilmek istenilirse o zaman milletvekillerinin gözetiminde sandıklar getirilebilir. Böylece belirlenecek belediye başkanı adayının örgütçe desteklenmesi ve tüm örgütün gücünün arkasına alması sağlanabilir. Bunun bir örneği var geçmişte. Nurettin Sözen’in CHP'den belediye başkan adayı olması gibi. Bu öneriyi götürecek Muharrem Bey ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki propaganda süresi çok sınırlıydı, 51 gün. Şimdi çok daha uzun bir süreye bu propaganda dönemi yayılabilir. Etkin propagandayla aday kendisini ve projelerini çok daha iyi tanıtabilir gibi düşünceye sahip. Bunu paylaşacak sayın Kılıçdaroğlu’yla..." ifadelerini kullandı.

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