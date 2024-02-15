UKOME'den taksi kararı! Bin 38 araç 4+1 taksiye dönüştürülecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Şubat ayı toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında yapılan toplantıda; yayalaştırma, parkomat ve minibüsten 8+1 taksiye çevrilen araçların normal taksilere dönüştürülmesi maddeleri görüşüldü.

BİN 38 ARACIN 4+1'E DÖNÜŞME TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Daha önce lağvedilen minibüs hatlarının dönüştürüldüğü 8+1 taksilerin statü değişikliğinin görüşüldüğü gündem maddesince, bin 755 8+1 taksinin bin 38 adedinin 4+1 normal taksiye dönüştürülmesi, 717 tanesinin aynı statüde çalışmaya devam etmesi İBB tarafından teklif edildi. Kabul edilen teklif sonrası lağvedilen minibüs hatlarından 8+1 taksiye doğrudan dönüşme hakkı olan kişilerden 250'si araç alan, 72'si araç almayan toplam 322 kişiden talep edenlerin araçları doğrudan taksiye dönüşebilecek. Segment serbestliği hakkı alabilecek 716 araç için 17 Mart itibarıyla istekleri doğrultusunda başvuruda bulunulabilecek. 17 Nisan'da bitecek başvuruların ardından 716 araçtan daha fazla başvuru yapılması durumunda hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Başvurmak isteyen araç sahiplerinde ise, tramer kaydı olmayan sıfır araç olması, araçların her yıl TAHKUK istasyonlarında uygunluk onayından geçmesi, şoförlerin 10 günlük zorunlu eğitimden başarıyla geçmeleri ve araçların UKOME kararına uygun olan Elektronik Ayırıcı İşaretlerin (Tepe Lambası) araç üzerinde bulundurması şartı aranacak.

"ESNAFIN YAPTIĞI MATEMATİKLE SİZİN YAPTIĞIMIZ MATEMATİK HİÇBİR ZAMAN ÖRTÜŞMEDİ"

Teklif sonrası söz alan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Yaklaşık 1 yıldır bu konuyu konuşuyoruz. Çok güzel, yanlış ifade etmiş olmayayım, istediğiniz şekilde bir sayı matematiği yapmışsınız. Bu sorun çözülecek diye bütün herkes söz verdi ama esnaf bu hava şartlarında yine mağdur. Bu mağduriyetin kime faydası var? Gerçekten biz bu işi çözemedik. Zaten yolcu tercih etmiyor bu araçları. Esnafın yaptığı sahadaki matematikle sizin yaptığınız, belediyemizin yaptığı matematik hiçbir zaman örtüşmedi. Aynı ücret tarifelerindeki artış gibi. Burada bu sayılarla eşleştirme yapmışsınız ama gerçekten çok mağdur olan esnaf var. Konuyla alakalı biz İSPARK duraklarının hesaba katılması, gerçekten bir fiil sirkülasyonu fazla olmayan durakların da bu hesaplamaya katılması gerçekten uygun değil. Esnaf perişan, bu mağduriyetin kimseye faydası yok. Biz Türkiye şoförler ve otomobilciler federasyonu olarak İstanbul'daki ulaşım odaları, birliğimiz olarak segment serbestliğinin bu işi çözeceği kanaatindeyiz. Bugün bu kararı alırsanız, yarın öbür gün 717 aracın içerisinden tekrar mağduriyetler dile gelecek. Gönül ister ki hiç kimse mağdur olmasın. Bir yerel seçim var, gerçekten esnaf çok mağdur. Belki de bu son toplantımız olacak, yerel seçimden önce. Rica ediyoruz, ısrar ediyoruz. Esnafın mağduriyetini anlarsınız inşallah" dedi.

KARARI BEĞENMEYEN TAKSİCİLER SARAÇHA'YE YÜRÜMEK İSTEDİ

UKOME toplantısında yapılan oylamada, bin 755 8+1 taksinin, bin 38 adetinin 4+1'e dönüştürülmesinin kabulü sonrasında 8+1 taksi sahipleri, tepki göstererek, D-100 karayolunda yürüyüşe başladı. Yaklaşık, 50 kişilik grup Cevizlibağ mevkisine geldiği sırada, Çevik Kuvvet ekipleri tarafından durduruldu. Bir süre, Cevizlibağ'da bekletilen grup olaysız bir şekilde dağıldı.

8+1 araç şoförü Cengiz Akın, "Minibüslerimiz 8+1 oldu. 8+1'lerin tarifesi yüksek, yolcuda binemiyor. Bu yüzden giderlerimizi karşılayamıyoruz. Tek isteğimiz araçlarımızın 4+1 olması. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA E-SKUTER SAYISI 7 BİN ARTTI

Toplantıda aynı zamanda İstanbul Geneli E-Skuter düzenleme teklifi görüşüldü. Teklif maddesinde İstanbul genelinde işletilen 27 bin 782 E-skuter sayısı, yeni firmaların başvurusu ve mevcut firmaların araç artışı talebi neticesinde 34 bin 783'ye çıkarılması oy çokluğu ile kabul edildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





