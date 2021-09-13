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  4. Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor

Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor

13.09.2021 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksi daha satın almayı planladıklarını açıkladı.

Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor

Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu sene 1 adet TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı.

"YERLİ ÜRETİM OLARAK ENVANTERİMİZE DAHİL ETMEK NİYETİNDEYİZ"

2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte, böyle droneleri yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Zalujnıy, bunları almanın yeterli olmadığını, onları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti. (AA)

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Ukrayna
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