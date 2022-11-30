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Ukrayna, AB'nin savaşta öldürülen Ukraynalı asker sayısıyla ilgili verdiği bilgiyi doğrulamadı

30.11.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğün tahmin edildiği yönündeki açıklamasıyla ilgili bu rakamı doğrulayamayacaklarını belirtti.

Ukrayna, AB'nin savaşta öldürülen Ukraynalı asker sayısıyla ilgili verdiği bilgiyi doğrulamadı

Ukrayna basınına göre, Genelkurmay Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bohdan Senyk, von der Leyen'in Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar 100 binden fazla Ukraynalı askeri personelin öldürüldüğünün tahmin edildiğine dair açıklaması hakkında "Bu rakamı teyit edemiyoruz, Ukrayna ordusunun kayıplarının resmi bilgi olduğunu ve yayın kısıtlamalarına tabi olduğunu vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

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LEYEN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili görüntülü mesaj yayınlayarak "Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğü tahmin ediliyor." demişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı

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