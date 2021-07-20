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Ukrayna’da azot fabrikasında patlama: Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı

20.07.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Rivne kentinde yer alan bir azot fabrikasında meydana gelen patlama sonrası gökyüzünü turuncu renkli duman bulutları kapladı.

Ukrayna’da azot fabrikasında patlama: Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı

Ukrayna'nın Rivne Oblastı'nın Rivne kentinde yer alan "Rivneazot" isimli azot fabrikasında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından fabrikadan yükselerek gökyüzünü kaplayan turuncu dumanlar, rüzgarın da etkisiyle kent merkezine doğru ilerlemeye başladı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Rivne Oblastı Valisi Vitaliy Koval konuya ilişkin yaptığı açıklamada, meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını ve fabrikadaki çalışanların ise bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

TURUNCU DUMAN BULUTU

Rivneazot fabrikasının bağlı olduğu Group DF şirketi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın fabrikada nitrik asit atölyesindeki bir boru hattında meydana geldiği, fakat patlamanın nedeninin ise henüz belirlenemediği ifade edildi. Patlamanın sonucunda ortaya çıkan turuncu duman buluntunun ise çevredeki vatandaşlara herhangi bir hayati tehlike oluşturmadığını belirten Group DF, vatandaşların pencerelerini bile kapatmalarına ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Ukrayna polisi tarafından yapılan açıklamada ise, patlamanın ardından polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ve patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Ukrayna
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