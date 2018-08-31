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Ukrayna'da bombalı suikast! Rusya'dan sert tepki: Kanlı katliama geçme kararı!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 20:05 | Son Güncelleme

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Aleksandr Zaharçenko, bir restoranda meydana gelen patlamada öldürüldü. Rusya ise Ukrayna'yı suçlayarak "görünüşe bakılırsa kanlı katliama geçme kararını almışlar" dedi.

Ukrayna'da bombalı suikast! Rusya'dan sert tepki: Kanlı katliama geçme kararı!

Suriye'de Esad rejimini kurtarmak için savaş veren Rusya, uzun süredir çatışma haberlerinin gelmediği batı sınırından vuruldu. Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Rus yanlısı Aleksandr Zaharçenko, bugün Donetsk'in merkezindeki bir restoranda meydana gelen patlamada öldürüldü.

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) güvenlik güçlerinde bir kaynak, "DNR Başkanı Aleksandr Zaharçenko, Separ kafesinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. Gelir ve Vergiler Bakanı Timofeyev de yaralandı" dedi.

2014'TE TEK TARAFLI LİDERLİĞİNİ İLAN ETMİŞTİ

Zaharçenko'nun konutuna birkaç yüz metre mesafedeki bir cafe-restoranda meydana gelen patlamada Zaharçenko ölürken en az 3 kişi de yaralandı.

2014 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aşırı sağcıların da karıştığı protestolar sırasında ABD ile AB'nin varılan siyasi anlaşmaya uymaması sonucu Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrildiği süreçte Zaharçenko, Donetsk milis güçlerine katılmıştı. Kasım 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne lider olarak Zaharçenko seçilmişti.

RUSYA'DAN SERT TEPKİ

Zaharçenko’nun ölümüyle sonuçlanan saldırının terör eylemi olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya sert çıktı.

Zaharova, "Kiev'deki savaş partisi, Minsk anlaşmasını yerine getirmek ve iç çatışmayı çözüme kavuşturma yollarını aramak yerine terör senaryosunu hayata geçirerek bölgede onsuz da zor olan durumu daha da kötüleştiriyor. Barış vaatlerini yerine getirmeyip görünüşe bakılırsa kanlı katliama geçme kararını almışlar" diye konuştu.

Zaharova, "Dünya toplumu, masum vatandaşların gözü önünde işlenen bu cinayetin yansız olarak araştırılmasını talep etmeli, hatta Ukrayna'daki politik sistemin kukla olduğu dikkate alınırsa bu araştırmayı kontrol etmeli" diye kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Aleksandr Zaharçenko suikast

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