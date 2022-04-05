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  4. Ukrayna’da yeni doğan bebeklere anti-tank füzesi Javelin adı verildi

Ukrayna’da yeni doğan bebeklere anti-tank füzesi Javelin adı verildi

05.04.2022 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından savaşın insanlar üzerindeki etkisini ortaya koyan gelişme yaşandı. Ukrayna’da doğan 2 bebeğe ABD yapımı anti-tank füzesi Javelin’in adı verildi.

Ukrayna’da yeni doğan bebeklere anti-tank füzesi Javelin adı verildi

Rusya'nın işgal saldırısı altındaki Ukrayna’da yeni doğan 2 bebeğe ABD yapımı anti-tank füzesi Javelin adı verildi.

ERKEK ÇOCUĞA JAVELİN İSMİ VERİLDİ

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Adalet Bakanlığı, "Yeni doğan çocuklara aileler isim seçerken aile adetlerini, popülerliği ve dini, milli ya da siyasi değerleri göz önünde bulundururlar. Bazılarının isim seçiminde ise savaş önemli bir rol oynadı. Kiev şehrinde yeni doğan kız çocuğuna Javelina, Vinitsa bölgesinde doğan erkek çocuğuna ise Yan Javelin ismi verildi” denildi.

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Ukrayna
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