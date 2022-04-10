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Ukrayna'dan Almanya ve Fransa'ya NATO eleştirisi! 'Bu bir hataydı'

10.04.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan Almanya ve Fransa'ya NATO üyeliğiyle ilgili çok çarpıcı bir eleştiri geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “2008 yılında Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’nın NATO’ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı” dedi. "Eğer NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı" ifadelerini kullanan Kuleba, "Bu hatanın bedelini Almanya ve Fransa değil biz ödüyoruz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'dan Almanya ve Fransa'ya NATO eleştirisi! 'Bu bir hataydı'

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ABD basınına açıklamalarda bulundu. Kuleba, Ukrayna’daki son duruma değinerek, "Ukrayna’da bu korkunç yıkımın sebebi olanlarla, savaş suçu işleyenlerle aynı masaya oturup konuşmayı düşünmek bile çok zor. Ancak Bucha’daki gibi akan kanı durduracaksa ve Kramatorsk’taki gibi saldırılar son bulacaksa müzakere imkanı değerlendirilmeli. Ben ne hissedersem hissedeyim insanları ölmekten ve binaları yıkılmaktan kurtaracak bir şans varsa değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye yönelik ilk planının "başarısız olduğunu" aktaran Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’daki Rus birliklerin başına General Alexander Dvornikov’un atanmasına ilişkin ise, "Rusya ne yapmayı planlıyorsa yapsın, bizim stratejimiz var ve bu strateji, bu savaşı kazanacağımıza ve topraklarımızı kurtaracağımıza olan güvene dayalıdır" dedi.

"FRANSA VE ALMANYA HATA YAPTI"

2008 yılında Almanya ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik NATO dahilinde aldığı kararın hata olduğunu belirten Kuleba, "Almanya ve Fransa’nın 2008 yılında Ukrayna’nın NATO’ya girmemesi yönünde kullandıkları oy stratejik bir hataydı. Eğer NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı. Bu hatanın bedelini Almanya ve Fransa değil biz ödüyoruz" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
NATO Almanya Fransa Ukrayna
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