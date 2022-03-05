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Ukrayna'dan Avrupa'ya 'Nazi' göndermesi! "Kanıtlayın"

05.03.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sürerken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasında Nazilerin Avrupa’da yaşattığı dehşete atıfta bulunan Kuleba, Dünya ve Avrupa liderlerinden sözlerinin arkasında durmaları ve eyleme geçmelerini istedi ve "Geçmişte yaşananlardan ders aldığınızı kanıtlayın." ifadelerini kullandı. Kuleba, Rusya'ya yönelik baskının da artırılması çağrısı yaparak "Ruslardan petrol almayı durdurun." dedi.

Ukrayna'dan Avrupa'ya 'Nazi' göndermesi! "Kanıtlayın"

Rusya ve Ukrayna savaşında taraflardan birbirinden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yaptığı basın açıklamasında, Polonya sınırında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğünü, Rusya’ya karşı yaptırımların olumlu etkilerini ve en önemlisi de gelecekte atılacak adımları ele aldıklarını ifade etti.

"BİRÇOK CEPHEDE BAŞARILAR ELDE ETTİK"

Ukrayna’nın yaralandığını ancak düşmediğini belirten Kuleba, ordunun birçok cephede Rusları püskürterek son 24 saatte başarılar elde ettiğini söyledi.

Kuleba, Rusya’nın şimdiden 10 binden fazla askerini, 39 uçağını, 40 helikopterini, 269 tankını, 945 zırhlı aracını, 105 topçu silahını ve 19 uçaksavar savunma sistemini kaybettiğini dile getirerek, bugün Ukrayna genelinde barışçıl gösteriler düzenleyen halka dünyanın destek vermesini istedi.

Ukrayna’ya yapılan insani yardımlara minnettar olduklarını ancak savaşın devam ettiğini vurgulayan Kuleba, galibiyet için Rusya’ya yönelik baskının artırılması ve Ukrayna’nın savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"RUS PETROLÜNÜN SATIN ALIMINA SON VERİN"

“Biz sadece Ukrayna’yı değil, Avrupa’nın güvenliğini ve mevcut dünya düzenini savunuyoruz.” diyen Kuleba, Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması, Avrupa limanlarının Rus gemilerine kapatılması, Rusya’nın kripto paralara ulaşımının engellenmesi, Rus petrolünün satın alımına son verilmesi gibi yeni yaptırımlar talep ettiklerini bildirdi.

UKRAYNA HAVA SAHASININ KAPATILMASINI TALEP ETTİ

Kuleba, Ukrayna’nın Rus bombardımanlarına karşı hava sahasının da korunması gerekliliğinin altını çizdiklerini, bu nedenle Ukrayna hava sahasının kapatılması ve kendilerine savaş uçağı, uçaksavar ve füze savar savunma sistemi sağlanmasını talep ettiklerini vurguladı.

NAZİ GÖNDERMESİ

Dünya ve Avrupa liderlerinden sözlerinin arkasında durmaları ve eyleme geçmelerini isteyen Kuleba, Nazilerin Avrupa’da yaşattığı dehşete atıfta bulunarak “Geçmişte yaşananlardan ders aldığınızı kanıtlayın.” dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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