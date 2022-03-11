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Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak

11.03.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken çarpıcı bir iddia geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın provokasyon için Belarus’u vuracağını açıkladı.

Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi 16. gününde! Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın provokasyon için Belarus’u vuracağını açıkladı.

"BİR DİZİ KANLI PROVOKASYONA HAZIRLANIYORLAR"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Ukrayna-Belarus sınırına yakın mesafede yer alan bölgeleri vuracağını iddia etti. Bakan Reznikov yaptığı yazılı açıklamada, “Ukrayna halkına sesleniyorum. Güvenilir ve teyit ettiğimiz bilgilere göre Rus İşgal Kuvvetleri Komutanlığı şu anda bir dizi kanlı provokasyon hazırlıyor. Ukrayna-Belarus sınırı yakınında yer alan Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor. Öncelikle Belarus’un Brest kentine bağlı Kopani ve Stolin bölgelerini vuracaklar” dedi.

Provokasyonun amacını Belarus’un Ukrayna’ya saldırısı olarak tarif eden Reznikov, “Provokasyonun amacı Belarus'un mevcut liderliğini Ukrayna'ya karşı savaşa zorlamaktır. Moskova seni kanla bağlamaya çalışıyor. Ukrayna ordusunun Belarus'a karşı herhangi bir saldırgan eylem planlamadığını ve planlamayacağını garanti ederim” ifadelerini kullandı.

"12 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Bakan Reznikov ayrıca Belarus’a seslenerek, “Savaşın 15.günü itibariyle 12 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Ülkenizin bu savaşa dahil olmasına izin vermeyin. Sevdiklerinizin hayatlarını kurtarın. Kremlin'in Belarus'un geleceğini yok etmesine izin vermeyin” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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