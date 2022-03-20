HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna'dan flaş açıklama! "Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu"

Ukrayna'dan flaş açıklama! "Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu"

20.03.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 25'inci gününde Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu bildirdi.

Ukrayna'dan flaş açıklama! "Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 25'inci gününü değerlendiren Arestoviç, "Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu. Rus tarafının bu gidişatı tersine çevirecek gücü kalmadı." dedi.

Tarafların bu arada yeni taktik eylemler içinde olduğunu belirten Arestoviç, "Karşılıklı çarpışmalar sürüyor ama biz çarpışmayı daha iyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da askeri personele yönelik baskıların başladığını söyleyen Arestoviç, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin teftişlerinin sonucunda ordudaki komutanların bile korkaklık ve karakter zayıflığı ile suçlanmaya başladığını ifade etti.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus askerlerinden büyük itiraflar! 'Putin asla ele geçiremeyecek'Rus askerlerinden büyük itiraflar! 'Putin asla ele geçiremeyecek'
Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı! Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!
Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandıRusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakam

Asgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakam

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!

Kilit ülke savaşta tarafını açıkladı!

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

İstanbul dahil 38 il için yeni uyarı!

İstanbul dahil 38 il için yeni uyarı!

ABD'den Türkiye'ye savaşın seyrini değiştirecek teklif!

ABD'den Türkiye'ye savaşın seyrini değiştirecek teklif!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.