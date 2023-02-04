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Ukrayna’dan İstanbul’a geldi! Dünyada sınıfında tek, en büyük özelliği ise...

04.02.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’da tasarlanan ve üretilen dev gemi Ukrayna’dan İstanbul’a geldi. Gemi, sınıfında dünyada tek olma özelliği taşıyor. Geminin en büyük özelliği ise üzerinde iki adet dev vinç bulunması ve bunların her birinin en fazla 36 metreye kadar erişim mesafesi bulunması. Zeytinburnu açıklarında demirleyen geminin havadan çekilen görüntüleri ise boyutunu gözler önüne sermiş durumda.

Ukrayna’dan İstanbul’a geldi! Dünyada sınıfında tek, en büyük özelliği ise...

Edinilen bilgiye göre, dev gemi Ukrayna Rusya arasındaki süren savaş yüzünden, Ukraynalı sahipleri tarafından önce Romanya’ya daha sonra Türkiye’ye getirildi. Atlas Double isimli gemi Ukrayna’da tasarlandı ve üretildi. Geminin en büyük özelliği ise üzerinde iki adet dev vinç bulunması ve bunların her birinin en fazla 36 metreye kadar erişim mesafesi bulunması.

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DENİZİN ORTASINDA BAŞKA BİR GEMİYE AKTARIM YAPABİLİYOR

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Gemi üzerindeki her bir vinç 35 tona kadar ağırlık kaldırabiliyor. Gemi ile bir gemide bulunan bir kuru yükü denizin ortasında başka bir gemiye aktarım yapabiliyor. Böylece gemiler limanlara yanaşmadan direk rotaları üzerinde yüklerini deniz ortasında aktarım sağlayabiliyor.

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Gemi en modern teknolojiye sahip Ukrayna üretimi gemilerin arasında yer alıyor.

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Bu gemi römorkör yardımı olmadan boğaz geçişlerini yapabiliyor. 74 metre uzunluğundaki gemi 23 metre ene ve 2499 groston ağırlığa sahip.

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(İHA)

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İstanbul Türkiye Ukrayna gemi

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