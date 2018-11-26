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Ukrayna'dan Rusya'ya flaş misilleme! Bombardımana tuttular

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2018 03:35 | Son Güncelleme

Ukraynalı askerlerin, Rus yanlıları tarafından işgal edilen Donetsk kentindeki sivil yerleşimleri yoğun ateş altına aldığı iddia edildi.

Ukrayna'dan Rusya'ya flaş misilleme! Bombardımana tuttular

Sputnik muhabirinin bölgeden aktardığına göre, ağır toplar dahil çeşitli silahların kullanıldığı saldırı dün saat 23.00 sıralarında başladı.

“SALDIRILAR ARTABİLİR”

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin, cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna’nın Donbass bölgesine yönelik saldırılarının Ukrayna’ya gönderilen yeni Polonya silahları nedeniyle artabileceğini söylemişti.

Basurin’e göre Kasım ayında bir Polonyalı şirket Kiev’e Donbass’taki Ukrayna güçleri için 60 milimetrelik havanlar için 23 bin havan mermisi temin etti.

DONETSK NE ZAMAN RUS YANLISI MİLİSLERİN ELİNE GEÇTİ?

2014 yılında Ukrayna ordusu ile Rus destekli misilislerin çatışmaları sonucunda Donetsk ve Luhansk olmak üzere Ukrayna’nın iki bölgesi milisler tarafından kontrol edilmeye başlanmıştı. Milisler tarafından ilan edilen Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna devleti tarafından tanınmazken bölgede zaman zaman iki güç arasında çatışmaların yaşandığı biliniyordu.

Donetsk bölgesinin toplam 4,3 milyon nüfusu bulunuyor. Rus nüfus ise 2014 yılında kentin yüzde 38’ini oluşturuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Rus Donetsk bombardıman

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