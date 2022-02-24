Ukrayna'dan "Sivillere füze atıldı" iddiası! "Çok sayıda görüntü var" Çocukların çığlıkları...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta birbirinden korkunç iddialar ve görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, "Sivillere füze atıldı" iddiasında bulundu.

"ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ VAR"

Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, açıklamasında, "Rus uçakları ve Grad roketatarları tarafından Ukraynalıların üzerine ateş açılan çok sayıda görüntü var. Harekete geçme zamanı." dedi.

SWIFT ÇAĞRISI

Dzheppar, "Rusya'nın SWIFT ile bağlantısını kesin" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN ÇIĞLIK ATTIĞI DUYULDU

Dzheppar’ın ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın paylaştığı görüntüde, savaş uçağının alçaktan uçarak yerleşim yerlerine yakın bir noktaya iki adet füze attığı görüldü. Füzelerin düşmesinin ardından görüntüyü kaydeden ailenin büyük bir korku yaşadığı ve çocukların çığlık attığı duyuldu. (DHA)



