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  4. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

04.07.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın yeni savaş gemisinin üretimine Türkiye’de başlandığını açıkladı. Ukraynalı lider ayrıca, yakında Bayraktar insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna’ya sevkiyatının beklendiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odesa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Türk dostlarımız Ukrayna Donanması’nın gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak” dedi.

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"BAYRAKTAR İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI TESLİM ALMAYI BEKLİYORUZ"

Ukrayna’nın yakında Bayraktar İHA’ların sevkiyatını da beklediğini belirten Zelenskiy, “Deniz havacılığımız başarıyla güçlendiriliyor. Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz” diye konuştu.

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ANLAŞMALAR İMZALANMIŞTI

Türkiye ile Ukrayna arasında, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalanmıştı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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