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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiliz vekillere Shakespeare dizeleriyle seslendi: Bizim için asıl soru olmak ya da olmamak

08.03.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video konferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap etti. Rusya’ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunan Zelenskiy, Rusya’nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi. İngiliz parlamenterlere, William Shakespeare'in dizeleriyle seslenen Vladimir Zelenskiy, "En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen şimdi bizim için asıl soru olmak ya da olmamak. Cevap olmak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiliz vekillere Shakespeare dizeleriyle seslendi: Bizim için asıl soru olmak ya da olmamak

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatının 13. gününde ülke genelinde sıcak çatışmalar devam ediyor. Kiev'den ayrılmadığını ve başkanlık ofisinde çalışmaya devam ettiğini duyuran Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de İngiltere Avam Kamarası'na video mesaj ile seslendi.

"PES ETMEYECEĞİZ"

Zelenskiy hitabında, Ukrayna’nın bu savaşı istemediğini belirterek, “Biz asla pes etmeyeceğiz, asla kaybetmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşmaya devam edeceğiz. En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen şimdi bizim için asıl soru olmak ya da olmamak. Cevap olmak" dedi.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ukrayna hava sahasının güvende olması için gerekenlerin yapılmasını isteyen Zelenskiy konuşmasından şunları söyledi:

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"Denizde havada savaşacağız. Bedeli ne olursa olsun savaşmaya devam edeceğiz. Ormanda, sokaklarda savaşacağız. Biz farklı nehirlerin farklı yataklarında savaşacağız Dnipro gibi ve medeni dünyanın desteğini yardımını bekliyoruz. Ve Boris sana minnettarım. Lütfen bu ülkeye yönelik yaptırımları artırın, bu ülkenin terör ülkesi olduğunu kabul edin. Lütfen Ukrayna hava sahasının güvende olması için çabalayın"

"ÜLKEMİZİ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

"Herkes uyandı, çocuklar siviller, tüm Ukrayna o günden beri uyumuyor. Hepimiz ülkemiz için savaştık. Bugün 2. günde hava saldırılarıyla mücadele ettik, ordumuz mücadeleyi o günden beri sürdürüyor. Rus güçleri silahlarımızı bırakmayı teklif ettik ancak bizim savaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Gücümüzü hissettik."


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya Ukrayna
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