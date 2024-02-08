Zelenskiy'den kritik karar! Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı

Rusya-Ukrayna çatışmaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 3 Eylül'de, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldığını açıklamıştı. 1982 doğumlu Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenen ilk Kırım Tatarı olmuştu.