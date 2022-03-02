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  4. Ukrayna Harkov'daki patlama anı kamerada! Yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü

Ukrayna Harkov'daki patlama anı kamerada! Yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü

02.03.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatı 7. gününde yoğun saldırılarla devam ediyor. Rus birliklerinin en yoğun saldırılarına maruz kalan şehirlerden olan Harkov'da korkunç görüntüler ortaya çıktı. Rus saldırıları sırasında ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamaya çalışan bir gönüllünün yakınındaki binaya roket isabet etti.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırılarını yoğunlaştırdığı Harkov'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Harkov'da şehir merkezindeki bir binanın vurulma anları kameraya böyle yansıdı.

CEP TELEFONUYLA ÇEKİM YAPARKEN ROKET DÜŞTÜ

Füze ve roket saldırılarının hedefi olan kentte sivillere yardım eden yerel bir gönüllü harabeye dönen binada kentteki son durumu takipçilerine görüntülü olarak aktarmaya başladığı sırada yakınında bulunan bir binaya roket isabet etti. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, o anlar yardım gönüllüsü tarafından anbean kayıt altına alındı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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