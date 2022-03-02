Ukrayna Harkov'daki patlama anı kamerada! Yardım gönüllüsünün yakınına roket düştü

Rusya'nın Ukrayna'da saldırılarını yoğunlaştırdığı Harkov'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Harkov'da şehir merkezindeki bir binanın vurulma anları kameraya böyle yansıdı.

CEP TELEFONUYLA ÇEKİM YAPARKEN ROKET DÜŞTÜ

Füze ve roket saldırılarının hedefi olan kentte sivillere yardım eden yerel bir gönüllü harabeye dönen binada kentteki son durumu takipçilerine görüntülü olarak aktarmaya başladığı sırada yakınında bulunan bir binaya roket isabet etti. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, o anlar yardım gönüllüsü tarafından anbean kayıt altına alındı. (İHA)



