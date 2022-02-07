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Ukrayna krizi: Macron, savaşı önlemek için bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi

07.02.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Moskova'ya gidecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da savaşı önlemek adına bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü ve Rusya'nın kendi güvenlik endişelerini dile getirmesinin meşru olduğunu söyledi. Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bugün Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

Ukrayna krizi: Macron, savaşı önlemek için bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da savaşı önlemek adına bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü ve Rusya'nın kendi güvenlik endişelerini dile getirmesinin meşru olduğunu söyledi.

Bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olan Macron, öncesinde Avrupalı ülkeleri korumak ve Rusya'yı yatıştırmak üzere "yeni bir denge" çağrısında bulundu.

Macron, Ukrayna'nın egemenliğinin tartışmaya açık olmadığı konusundaki görüşlerini de yineledi.

Rusya, komşusu Ukrayna sınırına asker yığdı. Bu durum Batılı ülkeler tarafından işgal hazırlığı olarak yorumlansa da Rusya bu iddiaları reddediyor.

Moskova yönetimi, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının engellenmesi ve birliğin Doğu Avrupa'daki askeri varlığını azaltması da dahil olmak üzere bazı taleplerde bulunuyor.

Batı ise bu talepleri reddedip, bunun yerine nükleer silahların azaltılmasına ilişkin görüşmeler gibi başka müzakere alanları öneriyor.

Bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

GRAFIK

Journal du Dimanche gazetesine röportaj veren Macron, Rusya'nın amacının Ukrayna olmadığını; NATO ve AB ile kuralların açıklığa kavuşturulması olduğunu aktardı.

Rus mevkidaşı ile diyaloğunun askeri çatışmayı önlemek için yeterli olacağını umduğunu belirten Macron, Putin'in daha geniş konuları tartışmaya açık olacağına inandığını söyledi.

Pazar günü ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşen Macron, Moskova'nın gerilimi azaltmak için tek taraflı önlemler almasını beklememek gerektiğini ve Rusya'nın kendi endişelerini dile getirme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Buna karşın Macron, Rusya ile kurulacak diyaloğun "herhangi bir Avrupa devletinin zayıflamasından geçmeyeceğini" dile getirdi.

Macron, "Egemenliklerini ve huzurlarını korumaya muktedir yeni bir denge önererek Avrupalı kardeşlerimizi korumalıyız" diye konuştu ve şöyle devam etti:

"Bu, Rusya'ya saygı duyarak ve bu büyük toplum ve ulusun çağdaş travmalarını anlayarak yapılmalıdır."

Moskova'ya ve ardından ertesi gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapılacak seyahatler, Alman ve Amerikan müttefikleriyle koordine ediliyor.

Fransız Cumhurbaşkanı daha önce Rusya ile yeni bir ilişki çağrısında bulunmuş ve Ocak ayında da AB'nin Washington'a güvenmek yerine Moskova ile kendi diyalogunu başlatması gerektiğini söyledi.

Öte yandan ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Pazar günü Fox News'e konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi bir gün askeri müdahalede bulunabilir. Bu, bundan birkaç hafta sonra da olabilir" dedi.

İki ABD'li yetkili daha önce Reuters'e verdikleri demeçte, Rusya'nın tam ölçekli bir işgal için gerekli askeri kapasitenin yaklaşık yüzde 70'ini sağladığını söylemişti.

Ancak Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Pazar günü Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Kıyamet tahminlerine inanmayın. Farklı başkentlerin farklı senaryoları var, ancak Ukrayna her türlü gelişmeye hazırlıklı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Rusya
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