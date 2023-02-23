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Ukrayna lideri Zelenskiy o kareyle duyurdu: Hesabını soracağız

23.02.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin 1’inci yıl dönümü yaklaşırken, sosyal medya hesabından savaşta yaşananlara dair fotoğraflar paylaşarak açıklamalarda bulundu. Zelenskiy "Bu savaşı ülkemize getirenlerin hepsinden tüm terörün, tüm cinayetlerin, tüm işkencelerin, tüm yağmaların hesabını soracağız" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy o kareyle duyurdu: Hesabını soracağız

Rusya ile Ukrayna savaşı özellikle Donbas bölgesinde tüm şiddetiyle devam ederken Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yeni açıklamalar yaptı.

"TÜM YAĞMALARIN HESABINI SORACAĞIZ"

"Kalbinizde ve ruhunuzda derin izler bırakan onlarca, yüz binlerce fotoğraf” ifadelerini kullanan Zelenskiy, "Yıkılmadık, nice zorlu sınavları aştık ve aşacağız. Bu savaşı ülkemize getirenlerin hepsinden tüm terörün, tüm cinayetlerin, tüm işkencelerin, tüm yağmaların hesabını soracağız" dedi.

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Rusya’nın katillerin, teröristlerin ve işkencecilerin yolunu seçtiğini aktaran Zelenskiy, "Bu Rusya'nın devlet tercihidir ve işlenen terörden devlet sorumlu olacaktır" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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Rusya Ukrayna zelenskiy

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