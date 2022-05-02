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Ukrayna lideri Zelenskiy Türkiye'ye kırgın! İki seçenek sundu: "Bir seçim yapmalısınız"

02.05.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için arabuluculuk anlayışıyla hareket eden ve barış görüşmelerinde önemli rol oynayan Türkiye'ye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den eleştiri geldi. Zelenskiy, Türkiye'nin 'Rus turistlere tutumuna yönelik tepkisini dile getirerek kırgın olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri Zelenskiy Türkiye'ye kırgın! İki seçenek sundu: "Bir seçim yapmalısınız"

Ukrayna lideri Zelenksiy Türkiye'ye gücendiğini ifade etti. Zelenskiy Türkiye'nin desteğinden ve arabuluculuk rolünden dem vururken Rus turistleri kabul etmesini çifte standart olarak nitelendirdi ve "hiç doğru bulmadığını" kaydetti. Zelenskiy ayrıca Türkiye'nin doğruluktan yana olmak veya olmamak arasında bir seçim yapması gerektiğini ileri sürdü.

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"OLACAK ŞEY DEĞİL"

Zelenskiy, Yunan ERT televizyonuna konuştu. RİA Novosti haber ajansına göre Zelenskiy konuşmasında Türkiye'nin Rus turistleri kabul etmesi nedeniyle gücendiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Türkiye, bir yandan arabulucu rolü üstleniyor ve Ukrayna'yı mühim adımlar ile destekliyor, diğer yandan da, sözgelimi, turistler için, özel olarak Rusya'dan gidecek turistler için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz. Devlet başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil."

"DOĞRULUKTAN YANA MISINIZ DEĞİL MİSİNİZ"

Ukrayna lideri, Türkiye'nin Rus turistleri kabul etmesini 'çifte standart' olarak nitelendirdi. Zelenskiy şöyle devam etti:

"Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Türkiye'nin dikkatini buna çekmem de bundandır: Bana göre böyle davranamazsınız, doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız."

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