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Ukrayna'ya AB kapıları aralanıyor! Kritik adım tamamlandı: Zelenskiy anketi teslim etti

18.04.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın işgalinin ardından Avrupa Birliği üyeliği gündeme gelen Ukrayna için bugün kritik bir adım atıldı. Zelenskiy, AB üyeliğine adaylık için başvuru anketini yetkili makama teslim etti.

Ukrayna'ya AB kapıları aralanıyor! Kritik adım tamamlandı: Zelenskiy anketi teslim etti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, Avrupa Birliği’ne girişin ilk adımı sayılan anketi teslim etmişti. Sorular yanıtlandırıp anket tamamlandıktan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün anketi AB'nin Ukrayna'daki Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etti.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Maasikas ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Zelenskiy görüşmede, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kiev ziyareti sırasında AB üyeliğine başvuru anketini kendisine teslim ettiğini hatırlatarak, "Bugün, devletimizin AB'ye üye olma yolundaki aşamalarından ve halkımızın ilerlediği ve uğruna mücadele ettiği arzularından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

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Zelenskiy, ülkesinin AB'ye ilerlemesinin, Avrupa değerlerine sahip birçok Ukraynalının hayatını kaybettiği çok trajik bir zamanda gerçekleştiğini vurgulayarak, "Ancak, Ukrayna halkı Avrupa'nın bir parçası, AB'nin bir parçası olarak eşit temelde hissetmek hedefinde birleşiyor." sözlerine yer verdi.

Bunun önemli bir sinyal olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Destek alacağımıza ve aday üye olacağımıza inanıyoruz. Bundan sonra, bir sonraki, son aşama başlayacak. Bu prosedürün önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğine ve bağımsızlık ve demokrasi yolunda ödedikleri bedel göz önüne alındığında halkımızın tarihi için olumlu olacağına kuvvetle inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Zelenskiy, ayrıca Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Josep Borrell ve Matti Maasikas'a anketin sağlanmasındaki hızlı çalışmaları için teşekkür etti. (AA)

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