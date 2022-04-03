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Ukrayna'nın Bucha kentinden kan donduran görüntüler! Sokaklar sivillerin cansız bedenleriyle doldu

03.04.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kentinden dünyayı dehşete düşüren katliam kareleri geldi. Bucha'da Rus askerlerinden temizlenmesinin ardından kentin sokaklarında ve bazı evlerde çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise "Rus askerlerinin annelerine bu görüntüleri seyretmelerini tavsiye ediyorum. Seyredin de nasıl hırsızlar, katiller yetiştirdiğinizi görün" sözleriyle tepki gösterdi.

Ukrayna'nın Bucha kentinden kan donduran görüntüler! Sokaklar sivillerin cansız bedenleriyle doldu

Ukrayna ordusu, başkent Kiev'i de içine alan bölgenin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini açıkladı. Ruslar çekilirken geride bıraktıkları ise tüyler ürpertti.
Rus işgalcilerin çekildiği Kiev yakınlarındaki Bucha'da ceset dolu sokağın fotoğrafları haber ajansları tarafından dünyaya servis edildi.

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SOKAKLAR İNFAZ EDİLEN SİVİLLERİN CANSIZ BEDENLERİYLE DOLDU

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 39 gündür aralıksız sürerken, Ukrayna’nın Irpin, Gostomel ve Bucha kentleri Rus ordusundan temizlendi. Başkent Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kenti sokaklarında Ukrayna ordusu çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

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"NASIL KATİLLER YETİŞTİRDİĞİNİZİ GÖRÜN"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bucha’daki sivil katliama değinerek, "Bükreş, NATO bildirgesi 14 yıl önce. Rusya’nın gelmesini önleme şansımız vardı. Rusya Bucha’ya geldi. Rus askerlerinin annelerine bu görüntüleri seyretmelerini tavsiye ediyorum. Seyredin de nasıl hırsızlar, katiller yetiştirdiğinizi görün" ifadelerini kullandı.

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"SİZİ KİMSE AFFETMEYECEK"

Konuya ilişkin bir açıklamada Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise, "Rusça yazıyorum adrese ulaşması için. Kimler Ukrayna halkına karşı işlenen suçlara, infazlara ortak olduysa onları en iyi ihtimalle müebbet hapis cezası bekliyor. Savaşta olmamız, insanları taciz etme, alay etme ve infaz etme hakkı vermez. Savaş er ya da geç son bulacak. Sizi kimse kurtaramayacak ve affetmeyecek. Savaştan sonraki hayatınızı düşünün yoksa ölümü düşünmek zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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