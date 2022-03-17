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Ukrayna ordusu paylaştı! Pusu kurdukları Rus askeri aracına saldırdılar

17.03.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatı 22. gününe girerken, ülkenin bir çok yerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna güçleri Rus birliklerine ciddi kayıplar verdirmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu bu defa Rus askerlerini taşıyan araca yapılan saldırının havadan ve karadan görüntülerini yayınladı.

Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş, askeri personel kayıplarının yanı sıra sivil kayıplara da sebep oluyor. Ukrayna ise sık sık Rus ordusuna yaptığı saldırıların görüntülerini paylaşıyor.

PUSU KURAN ASKERDEN BOMBALI SALDIRI

Paylaşılan yeni görüntülerde Kharkiv şehrinde yerleşim yerinden geçen Rus askerleri, beklemedikleri bir saldırıya uğruyor. Askeri aracın önünde pusu kuran bir Ukraynalı asker, kendisine yaklaşan Ural-4320 tipindeki askeri araca bombalı saldırı gerçekleştiriyor. Yerleşim yerinden geçerken bir anda saldırıya uğrayan aracın şöförü yolun ilerisinde şeritten çıkıyor ve aracın kontrolünü kaybediyor. Pusu anında yoldan geçen vatandaşlar ise panik halinde sağa sola kaçıştı. (İHA)

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