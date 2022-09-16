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Ukrayna resmen duyurdu! 'İzyum'da askerlerin gömüldüğü toplu mezara ulaştık'

16.09.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken kan donduran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Ukrayna Parlamentosu'ndan tüyler ürperten bir açıklama geldi. İnsan Hakları Komiseri Dmitri Lubines, Rus güçlerinden geri alınan İzyum kentinde yaklaşık 20 Ukraynalı askerin gömülü olduğu toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna resmen duyurdu! 'İzyum'da askerlerin gömüldüğü toplu mezara ulaştık'

Lubines, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rus kontrolünden kurtarılan Harkiv bölgesindeki İzyum kentinde şimdiye kadar 500'e yakın sivilin mezarına rastladıklarını söyledi.

Ayrıca askerlerin de gömülü olduğu toplu mezarın bulunduğunu belirten Lubines, "İzyum yakınında kolları bağlı ve silahla vurularak öldürülen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yaklaşık 20 askerinin toplu şekilde gömüldüğü mezar belirlendi." dedi.

Emniyet yetkilileri de Rusların eline geçen askerlerin ilk önce işkence gördüklerini, sonra idam edildiklerini öne sürdü.

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CESETLERİN ÇIKARILMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ukrayna Ulusal Polis Başkanı İgor Klimenko, şu anda askerlerin cesetlerini mezardan çıkarma çalışmalarını yürüttüklerini kaydederek, "Daha sonra kimlik tespiti için cesetler ilgili kurumlara teslim edilecek." diye konuştu.

Klimenko, Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesindeki incelemelerin daha başında olduklarına işaret ederek, "Daha kaç tane böyle yerin bulunacağı bilinmiyor ama acı gerçek şu ki İzyum'daki ölü sayısı, Buça trajedisinden birkaç kat daha fazla olabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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toplu mezar ukrayna rusya savaşı
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