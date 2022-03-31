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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'dan dikkat çeken sözler! “Erdoğan’ın misafiri olmak onurdu”

31.03.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Reznikov, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın misafiri olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. İşte Reznikov'un o açıklamaları!

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'dan dikkat çeken sözler! “Erdoğan’ın misafiri olmak onurdu”

Rusya-Ukrayna arasında 28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul’da yapılan müzakerelerin ardından Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov açıklamalarda bulundu.

Reznikov, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler için geldiği İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın misafiri olmaktan büyük gurur duyduğunu açıkladı.

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Reznikov, “Bugün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın misafiri olmaktan onur duydum. Görüşmede Ukrayna’ya verdikleri politik ve diplomatik destekten dolayı minnettarlığımı ilettim. Cumhurbaşkanı’nı sivil Ukrayna halkına karşı Rusya’nın işlediği savaş suçları ve altyapı hasarları konusunda bilgilendirdim. Mariupol’den öncelikle yaralıların tahliyesini ve insani yardım konularını da ayrıca ele aldık. En içten duygularımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve tüm Türk halkına devletimize ve canını kurtararak vatanını bırakmak zorunda kalıp Rusya’nın Ukrayna karşısında başlattığı savaştan kaçıp Türkiye’ye gelmek zorunda kalan insanlarımıza yapılan yardımlardan dolayı minnettarım” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
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