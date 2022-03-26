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Ukrayna sınırında büyük patlama! Dikkat çeken 'Biden' detayı

26.03.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın askeri müdahale gerçekleştirdiği Ukrayna'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın Polonya sınırında bulunan Lviv kentinde üç patlama sesi duyuldu. Öte yandan patlamaların meydana geldiği Lviv kenti, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaret ettiği Polonya'ya sadece 90 kilometre mesafede bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Ukrayna sınırında büyük patlama! Dikkat çeken 'Biden' detayı

Son dakika... Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de patlama meydana geldi. Lviv Belediye Meclisinden bir yetkili, kent yakınlarında üç patlama duyulduğunu söyledi.

Belediye Meclisi yetkili Igor Zinkevych, Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda, "Lviv yakınlarında üç güçlü patlama oldu... Herkes sakin olmalı ve içeride kalmalı" dedi.

Görgü tanıkları, şehrin kuzeydoğusundan yoğun siyah dumanların yükseldiğini ifade etti. Öte yandan patlamaların nedeni henüz belirlenemedi.

BİDEN POLONYA'DA

Polonya sınırındaki Lviv kentinde meydana gelen patlamanın Rus ordusu tarafından yapıldığı tahmin edilirken, zamanlama dikkatlerden kaçmadı.

Patlamanın meydana geldiği Lviv kenti, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyarette bulunduğu Polonya'ya sadece 90 kilometre mesafede bulunuyor. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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