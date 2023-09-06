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Ukrayna tarihinde bir ilk! Kırım Tatar Türk'ü Rüstem Umerov, Zelenskiy'nin resmen Savunma Bakanı oldu

06.09.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Savunma Bakanlığı için önerdiği Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'un adaylığı parlamento tarafından onaylandı. Böylece, 1982 doğumlu Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenen ilk Kırım Tatarı oldu.

Ukrayna tarihinde bir ilk! Kırım Tatar Türk'ü Rüstem Umerov, Zelenskiy'nin resmen Savunma Bakanı oldu

Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada), Zelenskiy'nin Savunma Bakanı'nı değiştirme ve bu göreve Umerov'u atama kararı gündemiyle toplandı. Parlamentoda yapılan oylamada Umerov, 360 milletvekilinden 338'inin oyunu aldı.

UKRAYNA TARİHİNDE BİR İLK!

Böylece, 1982 doğumlu Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenen ilk Kırım Tatarı oldu.

ZELENSKİY KARARI 3 EYLÜL'DE ALMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 3 Eylül'de, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldığını açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov da 4 Eylül'de Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk'a istifa dilekçesini sunduğunu bildirmişti.

Eski Bakan Reznikov, 2021'den beri Ukrayna'nın Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu. Reznikov'un görevden alınmasına devlet siparişlerinde yolsuzluğun neden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Ukrayna Kırım

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