Ukrayna'ya bağış yapmıştı! Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi CD Projekt RED'ten Rusya ve Belarus kararı

Cyberpunk 2077 gibi bazı oyunların Polonya merkezli geliştiricisi CD Projekt RED, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan açıklama yapmış ve "Dostlarımıza ve komşularımıza yönelik son işgal, bizleri şoke etti ve çileden çıkardı." ifadesini kullanmıştı. Şirket ayrıca Polonya merkezli bir insani yardım kuruluşu olan Polska Akcja Humanitarna'ya 1 milyon Polonya Zlotisi (yaklaşık 239 bin dolar) bağışladığını açıklamıştı. Şimdi ise şirketten Rusya ve Belarus odaklı yeni bir karara yönelik açıklama yapıldı.

CD PROJEKT RED SATIŞLARI DURDURUYOR

CD Projekt RED, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar CD PROJEKT Grubu olarak oyunlarının Rusya ve Belarus'taki satışlarını durdurma kararı aldığını duyurdu.

UKRAYNA OYUN DÜNYASINA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, dünya çapındaki oyun şirketlerini Rusya'ya karşı harekete geçmeye çağırmıştı.

