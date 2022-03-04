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Ukrayna'ya bağış yapmıştı! Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi CD Projekt RED'ten Rusya ve Belarus kararı

04.03.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi ünlü oyunların geliştiricisi olan Polonya merkezli CD Projekt RED şirketi, ürünlerinin Rusya ve Belarus'taki satışlarını durdurma kararı aldığını açıkladı. CD Projekt RED daha önce "Böyle bir adaletsizliğe kayıtsız kalamayız" diyerek Ukrayna'ya bağışta bulunmuştu.

Ukrayna'ya bağış yapmıştı! Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi CD Projekt RED'ten Rusya ve Belarus kararı

Cyberpunk 2077 gibi bazı oyunların Polonya merkezli geliştiricisi CD Projekt RED, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan açıklama yapmış ve "Dostlarımıza ve komşularımıza yönelik son işgal, bizleri şoke etti ve çileden çıkardı." ifadesini kullanmıştı. Şirket ayrıca Polonya merkezli bir insani yardım kuruluşu olan Polska Akcja Humanitarna'ya 1 milyon Polonya Zlotisi (yaklaşık 239 bin dolar) bağışladığını açıklamıştı. Şimdi ise şirketten Rusya ve Belarus odaklı yeni bir karara yönelik açıklama yapıldı.

CD PROJEKT RED SATIŞLARI DURDURUYOR

CD Projekt RED, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar CD PROJEKT Grubu olarak oyunlarının Rusya ve Belarus'taki satışlarını durdurma kararı aldığını duyurdu.

Oyun geliştiricisi CD Projekt RED'ten Ukrayna'ya büyük destek! &quot;Böyle bir adaletsizliğe kayıtsız kalamayız&quot;Oyun geliştiricisi CD Projekt RED'ten Ukrayna'ya büyük destek! "Böyle bir adaletsizliğe kayıtsız kalamayız"

UKRAYNA OYUN DÜNYASINA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, dünya çapındaki oyun şirketlerini Rusya'ya karşı harekete geçmeye çağırmıştı.

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